POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.09.2024.

Wolfenbüttel (ots) - Nach Raub in Wohnung. Seniorin wird Opfer eines Übergriffs. Wolfenbüttel, Hermann-Korb-Straße, 12.09.2024, 17:50 Uhr. Ein unbekannter Täter hatte an der Terrassentür der 82-jährigen Seniorin geklopft und so die Aufmerksamkeit der Frau auf sich gezogen. Nachdem die Frau die Tür leicht aufgeschoben hatte, um sich nach dem Grund des Klopfens ...

mehr