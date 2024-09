Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 16.09.2024: Unfall mit Fahrradfahrerin in Vechelde

Peine (ots)

Gegen 17:00 Uhr am 15.09. wollte ein Mercedes-Fahrer in Vechelde nach links von der Hildesheimer Straße abbiegen. Dabei übersah er eine entgegenkommende Fahrradfahrerin und kollidierte mit ihr. Die Frau stürzte und klagte anschließend über Schmerzen am Bein. Eine medizinische Versorgung war allerdings nicht nötig. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell