POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.09.2024.

Sickte (ots)

Fahrzeuge kollidierten auf Landstraße.

Sickte, L 625, 12.09.2024, 13:20 Uhr.

Die 56-jährige Fahrerin eines Pkw fuhr auf der L 625 aus Richtung Neuerkerode kommend in Fahrtrichtung Sickte. Die Frau geriet mit ihrem Fahrzeug auf gerader Strecke in den Gegenverkehr und kollidiert hier mit dem entgegenkommenden Kleinbus eines 67-jährigen Fahrers. Beide massiv beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Ein im Kleinbus befindliches Kind musste vorsorglich in das örtliche Klinikum gefahren werden. Die Polizei ermittelt die Unfallursache. Es entstand ein Schaden von mindestens 25.000 Euro.

