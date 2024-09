POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.09.2024.

Salzgitter (ots) - Verkehrsunfall forderte zwei verletzte Personen. Salzgitter, Ohlendorf, L 512, 12.09.2024, 14:10 Uhr. Der 65-jährige Fahrer eines Pkw fuhr auf der L 512 von Flöthe kommend in Richtung Ohlendorf. In einer leichten Rechtskurve hatte er den Kurvenbereich gradlinig durchfahren. Das Fahrzeug kam beschädigt in einem Graben zum Stillstand. Die ...

mehr