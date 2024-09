Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.09.2024.

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall forderte zwei verletzte Personen.

Salzgitter, Ohlendorf, L 512, 12.09.2024, 14:10 Uhr.

Der 65-jährige Fahrer eines Pkw fuhr auf der L 512 von Flöthe kommend in Richtung Ohlendorf. In einer leichten Rechtskurve hatte er den Kurvenbereich gradlinig durchfahren. Das Fahrzeug kam beschädigt in einem Graben zum Stillstand. Die 55-jährige Beifahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen von den Rettungskräften aus seinem Fahrzeug geborgen. Die Verletzten mussten dem Krankenhaus Wolfenbüttel zugeführt werden. An dem Pkw entstand ein Totalschaden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 25.000 Euro. Die Polizei ermittelt die Unfallursache.

