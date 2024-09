Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 13.09.2024: Verletzte Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall

Peine (ots)

Am 12.09. gegen 19:45 Uhr übersah ein 27-jähriger Golf Fahrer an der B214 eine Fahrradfahrerin. Die 45-jährige war mit dem Rad auf dem Radweg in Richtung Braunschweig unterwegs, als der Autofahrer von einem Feldweg auf die Bundesstraße einbiegen wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß und die Radfahrerin stürzte zu Boden. Sie wurde leichtverletzt per Rettungswagen ins Klinikum Peine eingeliefert. Sowohl am Auto als auch am Fahrrad entstand Sachschaden.

