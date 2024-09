Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.09.2024.

Salzgitter (ots)

Täterschaft erbeutete hochwertiges Fahrzeug.

Salzgitter, Fröbelstraße, 10.09.2024, 20:00 Uhr-21.09.2024, 08:00 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft erbeutete den in einer Einfahrt abgeparkten grauen Pkw Audi Q 7 und verursachten hierdurch einen Schaden in Höhe von 50.000 Euro. Zur Tat selbst können keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell