POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 13.09.2024, 09:00 Uhr - 14.09.2024, 09:00 Uhr

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Braunschweiger Straße 137 Zeit: 13.09.2024, 12.50 Uhr Hergang: Ein 22-Jähriger Führer eines E-Scooters befuhr den Radweg entgegen der Fahrtrichtung und stieß im Bereich einer Grundstücksausfahrt gegen einen verkehrsbedingt haltenden Pkw. Hierbei verletzte sich der E-Scooter-Fahrer leicht am Knöchel und am Knie. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Schadenshöhe: 800,00 Euro Da der E-Scooter nicht versichert war, erwartet den E-Scooter-Fahrer zudem ein Strafverfahren. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Führen eines E-Scooters ohne gültige Pflichtversicherung

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Hagenstraße

Zeit: 13.09.2024, 13.30 Uhr Hergang: Während Ermittlungen in der o.a. Straße fuhr eine E-Scooter-Fahrer an den eingesetzten Polizeibeamten vorbei, wobei die Beamten erkennen konnten, dass sich an dem E-Scooter ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2022 befand. Als der Fahrer von den Beamten aufgefordert wurde, anzuhalten, flüchtete er mit dem Roller. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der E-Scooter im Nahbereich hinter einem Haus aufgefunden werden. Von dem Mann fehlte jede Spur. Der Roller wurde sichergestellt.

Wiederholtes Führen eines Pkw ohne die erforderliche Fahrerlaubnis

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Windmühlenbergstraße Zeit: 13.09.2024, 17.51 Uhr Hergang: Während der Streifenfahrt fiel den Polizeibeamten ein Pkw auf, von dessen 42-jährigen Fahrer bekannt war, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und in der Vergangenheit bereits deswegen wiederholt polizeilich in Erscheinung getreten war. Das Fahrzeug konnte angehalten werden. Gegen den Fzg.-Führer wurde erneut ein Strafverfahren eingeleitet. Der Pkw wurde sichergestellt.

