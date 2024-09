Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.09.2024.

Wolfenbüttel (ots)

Nach Raub in Wohnung. Seniorin wird Opfer eines Übergriffs.

Wolfenbüttel, Hermann-Korb-Straße, 12.09.2024, 17:50 Uhr.

Ein unbekannter Täter hatte an der Terrassentür der 82-jährigen Seniorin geklopft und so die Aufmerksamkeit der Frau auf sich gezogen. Nachdem die Frau die Tür leicht aufgeschoben hatte, um sich nach dem Grund des Klopfens zu erkundigen, habe der Täter die Schiebetür weiter geöffnet und die Frau zu Boden geschubst. Hier habe der Täter mehrfach auf sein Opfer eingeschlagen und dieses hierdurch im Gesicht und am Körper verletzt. Der Täter habe schließlich die Wohnung nach Wertsachen durchsucht. Ermittlungen ergaben, dass mindestens Bargeld in einer höheren zweistelligen Summe erbeutet wurde.

Nach der Tat flüchtete der Mann unerkannt und kann von Zeugen wie folgt beschrieben werden: Ca. 25-30 Jahre, ca. 180 cm, schlank und sportlich. Der Mann wirkte auf Grund seines hellen Hautteints eher europäisch. Er hatte schwarze kurze Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke.

Zeugenhinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 933-0 zu richten.

