LPI-EF: Über den Fuß gefahren

Erfurt (ots) - Am 26.09.2024 gegen 16:40 Uhr verursachte ein unbekannter Autofahrer einen Unfall und flüchtete. Ein 19-jähriger Autofahrer war auf der B 7 in Richtung BAB 71 mit seinem roten VW unterwegs gewesen. Zwischen den Anschlussstellen Ringelberg und Roter Berg wurde er von einem unbekannten Autofahrer rechts überholt. Dieser blieb dabei am rechten Außenspiegel des 19-Jährigen hängen. Daraufhin wich der ...

mehr