Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Am 26.09.2024 gegen 16:40 Uhr verursachte ein unbekannter Autofahrer einen Unfall und flüchtete. Ein 19-jähriger Autofahrer war auf der B 7 in Richtung BAB 71 mit seinem roten VW unterwegs gewesen. Zwischen den Anschlussstellen Ringelberg und Roter Berg wurde er von einem unbekannten Autofahrer rechts überholt. Dieser blieb dabei am rechten Außenspiegel des 19-Jährigen hängen. Daraufhin wich der VW-Fahrer aus und kommt von seiner Fahrbahn ab. Mit der gesamten Fahrzeuglänge kollidierte er mit der Mittelleitplanke. Der Unfallverursacher setzte indes seine Fahrt fort. Vermutlich handelte sich bei dessen Auto um einen grauen oder silberfarbenen Kombi. Die Polizei sucht nach dem Unfallverursacher und nach Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter der Nennung der Vorgangsnummer 0251867 entgegen. (SE)

