Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Personen in Streit

Sömmerda (ots)

Freitagnachmittag gerieten in Sömmerda mehrere Personen in Streit und verletzten sich teilweise leicht. Aus noch ungeklärter Ursache war eine Personengruppe im Alter von 19 bis 39 Jahren auf einen 24-Jährigen losgegangen. Sie attackierten ihn mit Fäusten und Tritten und verletzten ihn dadurch leicht. Beim Versuch seinen Angreifern zu entkommen, verletzte er zwei von ihnen ebenfalls leicht. Bei der Auseinandersetzung wurde auch das Handy des 24-Jährigen beschädigt und es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Die hinzugerufenen Polizeibeamten verteilten Platzverweise an die Angreifer und haben die Ermittlungen u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell