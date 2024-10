Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Dieben

Erfurt (ots)

Am 06.03.2024 gegen 17:00 Uhr stahlen zwei Diebe aus einem Elektrofachmarkt im Erfurter Norden mehrere Ohrhörer. Die Unbekannten hatten den Markt betreten und anschließend die Elektroartikel aus den Auslagen in eine mitgebrachte Tüte gesteckt. Mit ihrer Beute im Wert von fast 850 Euro flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu den beiden Männern machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter der Nennung der Vorgangsnummer 0072489 entgegen. (SE)

