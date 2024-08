Polizei Düren

POL-DN: Friedliches Nibirii-Festival am Dürener Badesee - Polizei zieht positive Bilanz

Düren (ots)

Am vergangenen Wochenende (23.08.2024 - 25.08.2024) fand das Nibirii-Festival am Dürener Badesee statt. Bei sommerlichen Temperaturen und ausgelassener Stimmung zog das Event über die drei Tage hinweg schätzungsweise 48.000 Besucher an. Die Polizei Düren zieht nach Abschluss der Veranstaltung eine positive Bilanz.

Das Festival verlief friedlich und war von fröhlich feiernden Menschen geprägt. Trotz der hohen Besucherzahl kam es zu keinen größeren Vorfällen.

Am Samstag musste die Veranstaltung aufgrund eines aufziehenden Unwetters vorübergehend unterbrochen werden. Am Sonntag konnte das Festival fortgesetzt werden und die positive Stimmung unter den Besuchern wurde dadurch nicht beeinträchtigt.

Im Rahmen des Festivals kam es zu einer Körperverletzung. Zudem wurde ein Diebstahl zur Anzeige gebracht. Weitere Straftaten auf dem Festival-Gelände wurden nicht registriert.

Die Zusammenarbeit zwischen Veranstalter, Sicherheitsdiensten und der Polizei Düren funktionierte reibungslos. Die Polizei Düren bedankt sich bei allen Beteiligten für die gute Kooperation und bei den Festivalbesuchern für das verantwortungsvolle Verhalten.

