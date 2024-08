POL-DN: Flucht vor der Polizei endet mit Verkehrsunfall

Hürtgenwald (ots) - Am Donnerstagnachmittag (22.08.2024) kam es auf der L24 in Fahrtrichtung Zweifall zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 73-jähriger Mann aus Stolberg schwer verletzt wurde. Ein 57-jähriger Mann aus Nettersheim fuhr mit seinem Pkw auf der L24, gefolgt von einem 39-jährigen Pkw-Fahrer und einem 73-jährigen Motorradfahrer, beide aus Stolberg. Der Nettersheimer beabsichtigte nach links in einen Feldweg ...

mehr