POL-HF: Radfahrer stürzt nach Zusammenstoß- Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Vlotho (ots)

(sls) In Vlotho musste am Montagnachmittag ein 41-jähriger Radfahrer aus Vlotho ambulant durch Rettungskräfte behandelt werden, nachdem es zuvor zu einem Zusammenstoß mit der Fahrer eines Toyota Landcruiser kam. Der Radfahrer war unterwegs auf dem Radweg der Mindener Straße aus Richtung Holtrup kommend in Richtung Vlotho. Im Kreisverkehr mit dem Höferweg beabsichtigte er den Kreisverkehr zu durchfahren. Zeitgleich beabsichtigte ein 51-Jähriger Toyotafahrer den Kreisverkehr in Richtung Hausnummer 23 zu verlassen. Hierbei übersah der Autofahrer aus Porta Westfalica den Radfahrer, der sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Radweg im Kreisverkehr befand. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch der Vlothoer zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden von ca. 300EUR.

