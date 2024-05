POL-NOM: Verkehrsunfall unter Btm-Einfluss

Uslar (ots) - USLAR-VOLPRIEHAUSEN (ke) zwischen dem 17.05.2024, 16:00 Uhr und dem 20.05.2024, 10:25 Uhr Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster der Kindertagesstätte auf und durchsuchten das dahinterliegende Büro. Anschließend entfernten sie sich durch eine Seitentür. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 1.500 EUR. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar. Tel.: 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar ...

