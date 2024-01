Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstahl misslingt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Nordhäuser Weg, Montag, 29.01.2024, 12.55 Uhr

NORTHEIM (mil)

In einem Drogeriemarkt an der o.g. Örtlichkeit kam es am Montagmittag zu einem Ladendiebstahl im Wert von ca. 25,00 Euro.

Eine 22-jährige Frau aus Wulften verstaute mehrere Kosmetikartikel in ihrem mitgeführten Einkaufskorb. An der Kasse bezahlte sie einige Warenartikel und passierte anschließend den Ausgangsbereich des Marktes. Hierbei löste die elektronische Diebstahlsicherung aus und umgehend von einer Mitarbeiterin angesprochen. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass die 22-jährige Frau nicht bezahlte Kosmetikartikel in einem Seitenfach ihres Korbes versteckte. Die Ware wurde ausgehändigt und ein mehrjähriges Hausverbot ausgesprochen. Zudem wurde gegen sie ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl eingeleitet.

