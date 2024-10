POL-RE: Bottrop: Einkauf mit gefälschtem Geldschein - Wer kennt diese Person?

Recklinghausen (ots) - Am Montagmittag kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Baumstraße - dabei wurden knapp zwanzig Personen verletzt. Um 12:05 Uhr meldeten mehrere Zeugen den Brand. Die Anwohner wurden durch die Einsatzkräfte aus dem Haus evakuiert. Sie erlitten nach ersten Erkenntnissen eine Rauchgasintoxikation (leicht verletzt). Eine Person wurde schwer verletzt. Alle Verletzten wurden mit ...

