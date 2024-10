Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Skoda beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Sachbeschädigung, die am Montag (21.10.2024) zwischen 15:40 und 15:50 Uhr in Bietigheim verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. In der Schwarzwaldstraße war im genannten Tatzeitraum ein Skoda geparkt. Mit einem noch unbekannten Gegenstand zerkratzte ein bislang unbekannter Täter die rechte Fahrzeugseite und die Motorhaube des Fahrzeugs. Der angerichtete Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich bitte unter der Tel. 07142 405-0 oder per Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen.

