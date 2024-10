Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Stuttgart: Metallteile verloren - vier Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen, denen am Mittwoch (23.10.2023) gegen 10.20 Uhr zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen und dem Autobahnkreuz Stuttgart ein LKW aufgefallen ist, der Metallteile verloren hat. Die Metallteile waren jeweils etwa 1 Meter lang und 20 cm breit. Insgesamt vier Fahrzeuge befuhren hintereinander den mittleren der drei vorhandenen Fahrtstreifen und überfuhren das verlorene Gut. Der Mazda einer 55-Jährigen, der Skoda eines 57 Jahre alten Mannes, ein VW Golf, der mit einem 63-Jährigen besetzt war, und ein VW Transporter eines 52-Jährigen wurden derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 6.600 Euro. Verkehrsteilnehmende, die Hinweise zu dem Verlierer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de an die Polizei zu wenden.

