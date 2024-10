Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Pleidelsheim: Unfall mit rund 70.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein Unfall, der sich am Mittwoch (23.10.2024) gegen 12.30 Uhr auf der Bundesautobahn 81 kurz vor der Anschlussstelle Pleidelsheim in Fahrtrichtung Heilbronn ereignete, sorgte für erhebliche Staubildung. Ein 67 Jahre alter Transporter-Fahrer wollte einen vorausfahrenden Sattelzug überholen und zog deshalb auf die mittlere Spur. Vermutlich bemerkte er hierbei jedoch einen auf der mittleren Fahrbahn von hinten herfahrenden PKW, worauf der 67-Jährige zurück auf die rechte Spur ziehen wollte. In diesem Moment bremste der dort fahrende 23 Jahre alte Sattelzuglenker jedoch ab und der Transporter kollidierte mit Sattelauflieger. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde auch ein VW, der sich auf der mittleren Spur befand, beschädigt. Der 67 Jahre alte Mann wurde zur Überprüfung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Aufnahme des Unfalls, die Abschleppmaßnahmen und die anschließenden Fahrbahnreinigungsarbeiten dauerten bis gegen 15.30 Uhr an. In dieser Zeit war lediglich die linke Spur befahrbar. Es entstand ein etwa 15 Kilometer langer Stau. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt rund 70.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell