Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme nach Explosionen vor Wohnhaus in Wachtberg-Adendorf

Bonn (ots)

Nach zwei Explosionen vor der Haustüre eines Einfamilienhauses in Wachtberg-Adendorf am 11. und 22.09.2024 (siehe unsere Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5869680) hat die Bonner Polizei am Mittwoch auf richterlichen Beschluss die Fotos von zwei unbekannten Personen veröffentlicht, die sich am vergangenen Sonntag in verdächtiger Weise an dem in Rede stehenden Wohnhaus aufgehalten haben (siehe dazu unsere Pressemeldung vom 09.10.2024, 15:42 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5883002).

Nach der Veröffentlichung meldete sich einer der beiden Männer bei den Ermittlern. Nach erster kriminalpolizeilicher Überprüfung steht er in keinem Zusammenhang mit den in Rede stehenden Straftaten. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse wurden die Fotos der beiden Männer unverzüglich aus dem Fahndungsportal gelöscht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell