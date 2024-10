Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung nach Explosionen vor Wohnhaus in Wachtberg-Adendorf: Polizei prüft mögliche Verbindung zu Straftaten

Wachtberg (ots)

Nach zwei Explosionen vor der Haustüre eines Einfamilienhauses in Wachtberg-Adendorf am 11. und 22.09.2024 (siehe unsere Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5869680) dauern die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei noch an.

Sie veröffentlichen nun auf richterlichen Beschluss Fotos von zwei bislang unbekannten Personen. Sie waren von dem geschädigten Hausbesitzer am Sonntag (06.10.2024) videografiert worden, weil sie sich in verdächtiger Weise an seinem Wohnhaus in Adendorf aufgehalten haben. Da die beiden Männer im Ort unbekannt sind, kann eine mögliche Verbindung zu den in Rede stehenden Straftaten nicht ausgeschlossen werden. Die Fotos der Männer sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/148154 abrufbar.

Wer die beiden Personen kennt oder Hinweise zu ihrer Identität geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK21.Bonn@polizei.nrw.de mit dem Kriminalkommissariat 21 der Bonner Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell