POL-HRO: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Rostock (ots) - Am Freitagabend, den 30.08.2024, kam es gegen 17:50 Uhr auf der BAB 19 in Richtung Berlin zwischen der Anschlussstelle Röbel und dem Rastplatz "Eldetal" zu einem Verkehrsunfall. Ein niederländischer Kleintransporter war an der Überführung der BAB 19 über die "Dosse" auf einen vorausfahrenden PKW aufgefahren. Der PKW wurde durch den Aufprall nach rechts in die Außenschutzplanke geschleudert. Der ...

