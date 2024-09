Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Körprliche Auseinanderetzung zwischen mehreren Personen

Wismar (ots)

Am heutigen Samstagmorgen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren beteiligten Personen, bei der zwei männliche Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Ermittlungen geriet ein 20-Jähriger ukrainischer Staatsbürger mit einer Gruppe von vier männlichen lettischen Staatsbürgern auf einem Tankstellengelände in der Lübschen Straße in Wismar in eine verbale Auseinandersetzung. In der Folge soll es zwischen zwei der männlichen Personen aus der Gruppe heraus zu einem körperlichen Angriff auf den 20-Jährigen gekommen sein, wobei er durch Tritte und diverse Schläge verletzt wurde. Weiterhin habe man ihm das Mobiltelefon entwendet. Die in dem Sachverhalt beschuldigten Personen konnten vor Ort durch die eingesetzten Kräfte des Polizeihauptreviers Wismar angetroffen werden. Im Rahmen der Ermittlungen wurde der Geschädigte an seiner Wohnanschrift aufgesucht und zum Sachverhalt befragt. Heiko Tiggelbeck Polizeiobermeister Polizeihauptrevier Wismar

