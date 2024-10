Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Raub auf Tankstelle im Gröninger Weg - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochabend (23.10.2024) gegen 21:20 Uhr betrat ein noch unbekannter Täter eine Tankstelle im Gröninger Weg in Bietigheim und verlangte Bargeld. Eine 26-jährige Tankstellenmitarbeiterin, die zu diesem Zeitpunkt an der Kasse im Thekenbereich stand, forderte der Täter unter Vorhalt einer Pistole auf, die Kasse zu öffnen. Dies verweigerte die Mitarbeiterin zunächst. Daraufhin begab sich der Täter hinter die Theke, drückte die 26-Jährige beiseite und griff in eine offene Kunststoffschale mit Münzgeldrollen. Danach flüchtete der Täter aus der Tankstelle und rannte mit der Beute in Höhe von rund 100 Euro Münzgeld in Richtung Primelweg davon.

Der Täter soll rund 190 Zentimeter groß und von normaler Statur gewesen sein. Er trug einen Kapuzenpullover, dessen Kapuze er bei der Tatausführung über den Kopf und tief ins Gesicht gezogen hatte. Zudem war er mit einer FFP3-Maske maskiert. Des Weiteren trug er eine blaue Jogginghose und dunkle Handschuhe. Er führte eine weiße Plastiktüte und eine schwarze Waffe mit sich.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder unter E-Mail hinweis.kripo.ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell