Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kellerbrand

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen entstand am Samstagnachmittag (16.12.2023) gegen 15.40 Uhr in einem an der Haldenstraße gelegenen Wohnhaus ein Feuer, bei dem zwei Bewohnerinnen leicht verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Ersten Ermittlungen zufolge geriet in einem Kellerraum ein Wäschetrockner in Brand, der sich dann im Keller ausbreitete. Aufgrund der starken Rauchentwicklung erlitten zwei Anwohnerinnen im Alter von 59 und 91 Jahren leichte Verletzungen, beide Damen wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 16.40 Uhr meldete die Feuerwehr "Feuer aus", das Wohnhaus ist bis auf weiteres aufgrund der starken Verrußung und des verbrannten Kellers nicht mehr bewohnbar. Die Haldenstraße war während der Löscharbeiten durch die Feuerwehr in diesem Bereich gesperrt, es kam zu keinen besonderen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

