Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Diebstahl aus PKW gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstag (22.10.2024) 17:00 Uhr und Mittwoch (23.10.2024) 19:15 Uhr Zugriff auf das Innere eines PKW in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in der Bietigheimer Straße in Ludwigsburg. Um in den Innenraum des VW Golf vordringen zu können, öffneten sie vermutlich gewaltsam eine der Scheiben des PKW. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Unbekannten einen Laptop samt Zubehör, ein Handy sowie hochwertige Kleidung und Reisegepäck. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf etwa 2.500 Euro belaufen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell