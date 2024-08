Polizei Mettmann

POL-ME: Drei Schwerverletzte nach Alleinunfall mit BMW - Langenfeld - 2408104

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Langenfeld kam es am Sonntagvormittag, 25. August 2024, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall eines 37-jährigen Fahrers eines BMW. Er verunfallte vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, wobei er und zwei weitere Insassen schwer verletzt wurden.

Das ist der aktuelle Stand der Unfallermittlungen:

Der 37 Jahre alte Kölner war in Begleitung seiner beiden Insassen um etwa 11:20 Uhr mit seinem BMW 530D auf der Knipprather Straße in Richtung Langenfeld unterwegs. In Höhe der Auffahrt zur A59 beabsichtigte er auf die Autobahn einzubiegen und verlor mutmaßlich aufgrund der erhöhten Geschwindigkeit die Kontrolle über das Auto. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Ampel.

Der 37-jährige Fahrer, eine 34-jährige Beifahrerin und ein 41-jähriger Insasse wurden durch den Unfall schwer verletzt. Sie wurden durch die eingesetzten Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Das Auto war im Frontbereich stark beschädigt. Es war nicht mehr fahrbereit und wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Die Ampel war ebenfalls stark beschädigt und aus der Verankerung am Boden gelockert. Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf mindestens 7000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Knipprather Straße in Höhe der Autobahnauffahrt zeitweise gesperrt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell