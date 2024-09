Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Einbrüche im Bielefelder Süden

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Senne, Brackwede - In der Nacht zu Dienstag, 24.09.2024, brachen bisher unbekannte Täter in eine Bäckerei und in ein Café ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Montag, 22:00 Uhr, und Dienstag, 05:25 Uhr, hebelte ein Einbrecher die Eingangstür der Bäckerei an der Lippstädter Straße, nahe der Friedrichsdorfer Straße, auf und verschaffte sich so Zugang zum Verkaufsraum. Dort entwendete er Bargeld.

Am Dienstag, zwischen 01:00 Uhr und 11:30 Uhr, brach ein unbekannter Täter in ein Café an der Hauptstraße, Ecke Berliner Straße, ein. Er zerschlug eine Fensterscheibe, links vom Haupteingang, und begab sich ins Innere des Gebäudes. Dort hebelte er einen Glückspielautomaten auf und gelangte so an das Münzgeld. Mit seiner Beute entkam er unerkannt.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

