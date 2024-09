Polizei Bielefeld

POL-BI: "Kinder und Jugendliche aufklären - Ihre Würde schützen!" - Benefizkonzert von Stadt, Bühnen und Orchester und Polizeipräsidium am 10. Dezember 2024

SR/ Bielefeld - Stadt, Bühnen und Orchester und Polizeipräsidium laden herzlich zum zweiten gemeinsamen Benefizkonzert am Dienstag, 10.12.2024, um 18.30 Uhr, in die Rudolf-Oetker-Halle ein. Erster Beigeordneter Ingo Nürnberger, Intendant Michael Heicks und Polizeipräsidentin Dr. Sandra Müller-Steinhauer waren sich am Ende der letztjährigen erfolgreichen Gemeinschaftsaktion einig: Ein weiteres gemeinsames Benefizkonzert ist vorprogrammiert.

In diesem Jahr steht das Konzert unter dem Motto "Kinder und Jugendliche aufklären - Ihre Würde schützen!", die Einnahmen werden dem Verein "EigenSinn - Prävention von sexualisierter Gewalt an Mädchen und Jungen e.V." zugutekommen. Im Zentrum aller Aktivitäten des gemeinnützigen Vereins steht der Kinderschutz.

Das Landespolizeiorchester NRW wird gemeinsam mit Sänger Oliver Schmitt vom Polizeipräsidium Aachen unter dem Thema "An Evening in America" wieder einzigartigen Hörgenuss bieten, für den die Rudolf-Oetker-Halle mit einer unvergleichlichen Akustik aufwartet. Mit auf dem Programm stehen neben großen Klassikern wie die Bernstein Ouvertüre zu "Candide" oder Gershwins "An American in Paris" auch Songs wie "You raise me up", bevor mit "Have yourself a Merry Little Christmas" und "A Holly Jolly Christmas" die Weihnachtstür geöffnet wird.

Erster Beigeordneter Ingo Nürnberger: "Das letzte Konzert fand in einer bemerkenswert schönen Stimmung statt. Musik genießen und dabei etwas Gutes tun - das ist schon etwas Besonderes. Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr den Verein "EigenSinn" unterstützen. Er leistet einen großen Beitrag zum Kinderschutz. Mit seiner Aufklärungsarbeit trägt er dazu bei, sexualisierte Gewalt an Mädchen und Jungen zu verhindern. Die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen zu stärken ist eine der wichtigsten präventiven Aufgaben, die wir als Gesellschaft haben. Der richtige Umgang mit sozialen Medien schützt vor Suchtgefahren, vor sexuellen Übergriffen und davor, auf Fake News reinzufallen. Der Verein "EigenSinn" leistet hier überragend gute Arbeit."

Intendanz Michael Heicks und Nadja Loschky: "Die Würde des Menschen ist unantastbar - damit ist unsere diesjährige Spielzeit überschrieben. So könnte es kaum einen geeigneteren Zweck geben, welchen es zu unterstützen gilt. Die Würde unserer Kinder ist unantastbar. Ob zu Hause, in Kindergarten und Schule, auf der Straße oder im digitalen Raum: eine umfangreiche Präventionsarbeit ist absolut notwendig. Daher freut es uns, dass wir nun schon zum zweiten Mal gemeinsam mit dem Dezernat für Soziales und Integration und der Polizei dieses Benefizkonzert in der Rudolf-Oetker-Halle stattfinden lassen können und zusammen die Rechte und den Schutz von Kindern und Jugendlichen stärken können".

Polizeipräsidentin Dr. Sandra Müller-Steinhauer: "Meine Wünsche für das erste gemeinsame Benefizkonzert im letzten Jahr wurden übertroffen - die wunderbare Stimmung und die große Spendenbereitschaft unserer Gäste waren überwältigend. Ich bin sicher, dass wir in diesem Jahr an diesen tollen Erfolg anknüpfen können. Die Musiker und der Sänger werden garantiert wieder ihren Beitrag dazu leisten, einen unvergesslichen Abend für einen guten Zweck zu veranstalten. Die Arbeit des Vereins "EigenSinn", durch Aufklärung dazu beizutragen, sexualisierte Gewalt an Mädchen und Jungen zu verhindern, liegt mir sehr am Herzen. Die Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Kinderpornografie ist ein kriminalpolitischer und kriminalstrategischer Schwerpunkt der Polizei NRW. Dieser Phänomenbereich muss dauerhaft die Aufmerksamkeit der Polizei, aber auch der gesamten Gesellschaft, erhalten."

Tickets sind ab sofort für 20 Euro (ermäßigt 10 Euro) an der Theater- und Konzertkasse (Altstädter Kirchstraße 14, Tel.: 0521 51-5454), unter www.rudolf-oetker-halle.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, den Abend zur Berichterstattung zu begleiten. Wir bitten um Anmeldung bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit per E-Mail unter pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de oder telefonisch unter Tel. 0521/545-3195.

Die Bilanz zum Benefizkonzert 2023 finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5673248

