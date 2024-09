POL-BI: Achtung: Einbrecher nutzen offenstehende Fenster

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Montag, 23.09.2024, brach ein unbekannter Täter in drei Praxen an der Kiskerstraße ein, die zum dortigen Krankenhaus gehören. In fünf weiteren Fällen scheiterte der Täter an den Türen. Die Polizei sucht Zeugen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand brach der unbekannte Täter zwischen 21:15 Uhr am Sonntag, 22.09.2024, und 06:45 Uhr am Montag, 23.09.2024, in ...

