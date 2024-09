Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Führerloser PKW in Vollbrand

Goch (ots)

Heute früh um kurz vor 5 Uhr wurde die Feuerwehr Goch zu einem brennenden PKW auf der Autobahn 57 gerufen. Der VW Touran stand auf dem Seitenstreifen in Fahrtrichtung Krefeld in Höhe der Knappheide. Zwei Strahlrohre wurden zur Brandbekämpfung eingesetzt. Personen, die zu dem Fahrzeug gehören, befanden sich nicht am Brandort. Daher suchten die Feuerwehr-Einsatzkräfte den an die Autobahn angrenzenden Bereich unter anderem mit einer Wärmebildkamera ab, um womöglich verletzte Menschen auffinden zu können. Die Suche blieb erfolglos. Insgesamt dauerte der Einsatz rund eine Stunde.

