FF Goch: Feuerwehr rettet Pferd aus Morast

Zu einem Tierrettungseinsatz wurden die Löscheinheiten Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch gestern Mittag alarmiert. Am Kalbecker Weg war ein Pferd in tiefen Morast geraten und konnte sich selbst nicht mehr befreien. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte lag das Tier bereits auf der Seite und war bis zum Körper eingesunken.

Unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Stefan Bömler wurden zunächst zwei Schlaufen aus Löschschläuchen unter den Bauch des Haflingers geführt. Dann konnte er mit Hilfe der Drehleiter angehoben und an den Rand des Morasts verbracht werden. Dies dauerte insgesamt rund 45 Minuten. Kurze Zeit später stand der Wallach wieder auf seinen Beinen. Er hat seinen unfreiwilligen Ausflug in den Matsch offenbar gut überstanden, so eine Tierärztin vor Ort.

