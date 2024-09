Polizei Bielefeld

POL-BI: Mehrere Einbrüche in Krankenhaus-Praxen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Montag, 23.09.2024, brach ein unbekannter Täter in drei Praxen an der Kiskerstraße ein, die zum dortigen Krankenhaus gehören. In fünf weiteren Fällen scheiterte der Täter an den Türen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand brach der unbekannte Täter zwischen 21:15 Uhr am Sonntag, 22.09.2024, und 06:45 Uhr am Montag, 23.09.2024, in die Praxen ein, die zum Krankenhaus gehören. Entwendet wurde Geld aus Kaffeekassen und Süßigkeiten.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Einbrüchen oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell