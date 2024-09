POL-BI: Körperverletzungen am Boulevard - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Stieghorst - Zwei Unbekannte brachen in der Nacht auf Samstag, 21.09.2024, in das Büro eines Hotels ein und entwendeten einen Tresor. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 02:40 Uhr betraten zwei maskierte Männer das Hotel an der Detmolder Straße, im Bereich zwischen Wismarer Straße und Elpke. Dort brachen sie eine Bürotür auf und entwendeten einen dort befindlichen Tresor. Sie flohen mit ihrer Beute über einen angrenzenden Parkplatz in ...

