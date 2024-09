POL-BI: Rettungshubschrauber landet bei schwerem Unfall

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Sennestadt - In der Nacht auf Freitag, 20.09.2024, wurde ein Geräteschuppen eines Kleingartenvereins am Senner Hellweg aufgebrochen. Der Täter entwendete diverse Elektrowerkzeuge. Die Polizei sucht Zeugen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen brach der unbekannte Täter den Schuppen in der Zeit von 18:30 Uhr am Donnerstag, 19.09.2024, und 13:30 Uhr am Freitag, 20.09.2024, auf. Der ...

mehr