POL-LB: Herrenberg: Auffahrunfall nach medizinischem Notfall

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (23.10.2024) gegen 16.45 Uhr kam es in Herrenberg zu einem Auffahrunfall an der Kreuzung Nagolder Straße/Mühlstraße. Eine 24-Jährige stand dort mit ihrem BMW an der roten Ampel. Mutmaßlich infolge eines medizinischen Notfalls verlor die junge Frau das Bewusstsein und kam auf das Gaspedal, wodurch der BMW auf den davor an der Ampel stehenden Ford eines 68-Jährigen auffuhr und anschließend wieder langsam rückwärts rollte. Mehrere Zeugen stoppten mit ihrer Körperkraft das rollende Fahrzeug und holten die 24-jährige Frau aus ihrem BMW. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 68-jährige Fahrzeuglenker des Ford wurde nicht verletzt. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro, der Schaden an dem Ford beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

