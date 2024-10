Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Betrügerin verkauft gefälschte Smartwatch

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (23.10.2024) gegen 18.00 Uhr wurde in der Stadtmitte Herrenberg ein 45-jähriger Mann von einer ihm unbekannten Frau angesprochen. Die Frau gab an, in Geldnot zu sein und deshalb ihr Smartphone für 600 Euro und ihre Smartwatch für 350 Euro verkaufen zu wollen. Da die marktüblichen Preise der Geräte bei knapp 2.000 Euro für das Handy und rund 1.000 Euro für die Smartwatch liegen, willigte der 45-Jährige ein, die Smartwatch zu kaufen. Er handelte die bislang unbekannte Verkäuferin auf 130 Euro herunter und bezahlte die Uhr in bar. Erst später stellte er fest, dass ess sich bei der Smartwatch um eine minderwertige Fälschung handelt. Die noch unbekannte Tatverdächtige soll 50-60 Jahre alt und etwa 150 bis 160 cm groß gewesen sein. Bekleidet war sie offenbar mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Lederjacke. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt in Böblingen unter der Tel. 07031 13-2652 oder per E-Mail an ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

