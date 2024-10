Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Wohnungseinbruch in der Zwickauer Straße

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag (24.10.2024) zwischen 18.20 Uhr und 22.30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Zwickauer Straße in Herrenberg. Die Unbekannten durchsuchten die Wohnräume und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Das Polizeirevier Herrenberg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

