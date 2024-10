Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim-Großingersheim: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagmorgen (24.10.2024) stellten Zeugen fest, dass zu einem noch unbekannten Zeitpunkt in ein Wohnhaus in der Straße "Im Staffelrain" in Großingersheimer eingebrochen wurde. Die bisherigen polizeilichen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass bislang unbekannte Täter ein Fenster durch Aufhebeln gewaltsam öffneten und sich so Zutritt ins Innere verschafften. Anschließend durchsuchten die Unbekannten die Möbel. Ob ihnen hierbei etwas Stehlenswertes in die Hände fiel, steht derzeit noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden konnte abschließend auch noch nicht geschätzt werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de, bittet weitere Zeugen um Hinweise.

