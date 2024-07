Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Betrüger manipulieren Urlaubsrechnung und kassieren 5.000EUR

Güstrow/ Bad Doberan (ots)

Am gestrigen Tag nahm das Kriminalkommissariat Güstrow eine Strafanzeige über die Onlinewache entgegen, in der ein 50-jähriger Deutscher einen Betrugsfall anzeigte, bei dem bislang unbekannte Täter eine Onlinerechnung manipulierten und es so zu einem finanziellen Schaden von knapp 5.000EUR gekommen ist. Der ursprüngliche Plan sah vor, dass der aus der Gemeinde Börgerende-Rethwisch stammende Geschädigte eine Urlaubsreise für seine Familie gebucht hatte und diese Reise bezahlen wollte. Dazu ließ ihm das Reiseunternehmen die Rechnung online zukommen- soweit nicht ungewöhnlich. Dies nutzen die Betrüger aus, indem sie die Onlinedaten abfingen und offenbar die Rechnung in der Weise manipulierten, dass die Kontodaten des Zahlungsempfängers geändert wurden. Aufgefallen sei der Betrug, da sich das Reiseunternehmen nach Ablauf der Zahlungsfrist nochmals an den Geschädigten gewandt hatte und auf die ausstehende Zahlung hinwies. Erst hier bemerkte der 50-Jährige die abweichenden Kontodaten.

Die Kriminalpolizei in Bad Doberan führt nun die Ermittlungen in dem Betrugsfall.

