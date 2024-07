Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Auffahrunfall bei Rethwisch, flüchtet und fährt kurz darauf in eine Hecke

Güstrow/ Bad Doberan (ots)

Ein 42-jähriger Deutscher befuhr am gestrigen Abend gegen 18:43 Uhr mit seinem Ford die L12 aus Bad Doberan kommend in Fahrtrichtung Rethwisch als er vor der Ortslage Bahrenhorst seine Geschwindigkeit entsprechend der Beschilderung verringerte. Nach bisherigen Erkenntnissen nahm ein hinter dem Ford fahrender 39-jähriger Ukrainer die Geschwindigkeitsreduzierung seines Vordermannes offensichtlich zu spät bzw. nicht wahr und fuhr in der Folge mit seinem VW auf den Ford auf. Doch anstatt dann das Gespräch mit dem Unfallgegner zu suchen, floh der Unfallverursacher zunächst vom Unfallort.

Bereits nach wenigen hundert Metern kam der 39-Jährige zwischen Rethwisch und Nienhagen nach einem Überholmanöver nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in eine Grundstückshecke und stieß mit einem Baum zusammen. Hier konnte der Unfallverursacher auch von Kollegen des Polizeihauptreviers Bad Doberan festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Ukrainer einen Wert von 2,45 Promille, sodass im Zuge der polizeilichen Maßnahmen auch eine Blutprobe im Krankenhaus Bad Doberan entnommen werden musste.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Den 39-jährigen Unfallverursacher erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke in Verbindung mit einer Verkehrsunfallflucht und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

