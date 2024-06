Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit Fahrschulauto

Albig (ots)

Am Dienstagmorgen, den 11.06.2024 gegen 10:30 Uhr kam es in Albig auf der K 7 in Richtung Spießheim zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw, darunter ein Fahrzeug einer Fahrschule. Aufgrund zweier Rehe, die die Fahrbahn kreuzten, wurde der Notbremsassistent des Fahrschulfahrzeuges ausgelöst und eine Gefahrenbremsung eingeleitet. Das Fahrzeug hinter der Fahrschule konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, wodurch er der Fahrzeugführerin des Fahrschulautos auffuhr. Die Insassen des Fahrschulfahrzeuges wurden leicht verletzt und vor Ort ambulant behandelt. An den Pkw entstand erheblicher Sachschaden, die Rehe liefen unversehrt in die Gemarkung weiter. Zur Unfallaufnahme musste die K 7 voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell