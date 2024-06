POL-PIAZ: Brand eines Gartenschuppens

Alzey (ots) - Am Donnerstag, 06.05.2024, wurde gegen 22:00 Uhr ein Einbruch in der Nibelungenstraße in Alzey gemeldet. Ein Anwohner hatte zuvor festgestellt, dass sich eine dunkel gekleidete Person mit Rucksack an der Tür eines Geschäftes zu schaffen machte. Der ebenfalls alarmierte Geschäftsinhaber erschien zuerst vor Ort und traf den Täter an. Der Täter konnte vom Tatort fliehen. Als die Polizeistreifen eintrafen ...

