POL-MI: Unbekannte brechen in Großhandelsmarkt in Vennebeck ein

Porta Westfalica (ots)

(SN) Bisher unbekannte Kriminelle sind am Sonntagabend in den Metro-Großhandelsmarkt an der Ellernstraße in Porta Westfalica-Vennebeck eingebrochen.

Dazu öffneten die Täter nach den bisherigen Erkenntnissen zunächst um kurz nach 20 Uhr eine Zufahrtsschranke zu den Parkplätzen des Marktes und brachen anschließend über eine Tür in das Gebäude ein. Darin verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Tabakshop. Mit diversen Verkaufswaren flüchteten sie schließlich nur wenige Minuten später aus dem Gebäude.

Hinweise und verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort werden von den Beamten unter Telefon (0571) 88660 erbeten.

