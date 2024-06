Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Kind bei Unfall verletzt.

Flomborn (ots)

Flomborn Ein 7 Jahre altes Kind wurde am gestrigen Montag bei einem Verkehrsunfall in der Wormser Straße (B 271) in Flomborn verletzt. Der Junge war nach ersten Erkenntnissen hinter einem vorbeifahrenden Auto auf die Straße gerannt um diese zu überqueren und wurde dann von einem Pkw im Gegenverkehr erfasst. Dabei zog er sich glücklicherweise wohl nur leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden und Prellungen zu. Der alarmierte Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber vor Ort und brachte das Kind zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

