Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Schornsheim (ots)

Auf der B 420 von Schornsheim in Richtung Wörrstadt kam es am Dienstagmorgen, den 11.06.2024 gegen 10:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der 58-jährige Pkw-Fahrer geriet aus bislang ungeklärter Ursache von seiner Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn, auf der er mit der entgegenkommenden, 47-jährigen Pkw-Fahrerin kollidierte. Diese schleuderte über die Gegenfahrbahn in die Leitplanke, drehte sich mit ihrem Pkw und kam sodann zum Stillstand. Es entstand erheblicher Sachschaden an den Pkw. Die Insassen blieben unverletzt. Zur polizeilichen Unfallaufnahme musste die B 420 für ca. eine Stunde aus Fahrtrichtung Wörrstadt kommend gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell