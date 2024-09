Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer bei der Ausfahrt einer Tankstelle übersehen (18.09.2024)

Konstanz (ots)

Ein Fahrradfahrer ist am Mittwochmittag gegen 15:30 Uhr bei der einer Tankstelle in der Reichenaustraße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Ein 81-jähriger Autofahrer wollte von der Tankstelle auf die Reichenaustraße einfahren. Hierbei überprüfte er nicht den kreuzenden Fahrradweg auf vorfahrtsberechtigte Fahrradfahrer in beide Richtungen, so dass er bei der Ausfahrt mit dem von rechts kommenden 34-jährigen Fahrradfahrer zusammenstieß. Dieser verletzte sich hierbei leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell